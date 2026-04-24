“La nostra ambizione è chiara e audace: ridefinire la nostra leadership, il che implicherà il raddoppio delle nostre dimensioni entro il 2035 e l’accoglienza di 2,6 milioni di ospiti in 100 resort premium in tutto il mondo”. Si apre un nuovo capitolo di espansione per Club Med.

L’operatore francese allunga il passo sul mercato internazionale, forte di un 2025 particolarmente solido sul piano finanziario, che ha visto il volume d’affari superare i 2 miliardi di euro (+4%) e i clienti superare quota 1,4 milioni.

I piani di espansione

Il Med spinge così sull’acceleratore, pianificando una forte espansione del portfolio e il potenziamento dell’esperienza di soggiorno nei suoi resort. “La strategia di premium perseguita da Club Med negli ultimi anni sta ora producendo risultati tangibili, sostenuta dall’impegno costante dei nostri team - spiega il ceo Stéphane Maquaire -. Dobbiamo ora accelerare per rispondere alle aspettative in evoluzione dei nostri G.M. (Gentil Members) e attrarre nuovi clienti, rafforzando al contempo ciò che rende l’identità di Club Med davvero unica”.

Obiettivo della strategia affermarsi come punto di riferimento globale nel segmento viaggi all-inclusive di alta gamma. “Oggi - precisa Maquaire - disponiamo di basi solide per intraprendere una nuova fase della nostra storia, focalizzata sull’accelerazione della crescita, sul miglioramento continuo dell’esperienza in tutti i nostri resort e sul consolidamento della nostra leadership nel segmento premium all-inclusive”.

Nuove aperture

Primi tasselli di questa strategia le prossime novità in pipeline. A partire dal secondo resort sciistico in Italia, previsto in apertura nel 2028 per rafforzare ulteriormente l’offerta di montagna in Europa; e dal secondo indirizzo in sviluppo in Canada, anch’esso al debutto nel 2028.

Altri progetti riguardano l’Indonesia, dove l’operatore ha firmato un accordo per lo sviluppo del Club Med Manado, terzo resort nel Sulawesi settentrionale; e i Caraibi, dove è in programma un importante intervento di ristrutturazione del Club Med Punta Cana.