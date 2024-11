“Siamo lieti di affermare, ancora, la rilevanza strategica e l’elevato livello qualitativo della nostra offerta sull’isola sarda, e l’apprezzamento ricevuto dalla distribuzione per il livello delle novità è il miglior feedback sul nostro lavoro di scouting. Per questo ottimo avvio, rilevante anche il ruolo svolto dal piano trasporti a cui abbiamo dedicato ingenti risorse”.

Paola Coccarelli, chief product officer del gruppo Nicolaus, amplia così le novità sulla prossima programmazione estiva sulla Sardegna, che vedono le due new entry di Budoni e Castiadas andare ad arricchire l’offerta in un territorio sempre più richiesto.

A supporto delle novità e delle strutture già parte della programmazione Sardegna, infatti, il Gruppo Nicolaus ha messo a punto un piano strategico per i trasferimenti: voli su Cagliari e Olbia dai principali aeroporti di tutta la penisola e traghetti in partenza da Civitavecchia, Genova e da Livorno.

Come annunciato in precedenza le due new entry sono il Nicolaus Club Li Cucutti nel nord Sardegna, a Budoni, e il Nicolaus Prime Villas Resort, che segna l'ingresso del prodotto a marchio Nicolaus Club nel Sud della destinazione.