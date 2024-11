In arrivo numerose novità per il gruppo Nicolaus Valtur. In montagna si comincia il prossimo 4 dicembre con l’apertura della stagione invernale del Valtur Lifestyle di Cervinia che dopo un lungo restyling quest’anno si configura completamente a 5 stelle. Il secondo Valtur Lifestyle aprirà invece questa estate a Gallipoli: 122 camere con baia privata, e una vocazione a tema musicale visto che alcune suite avranno addirittura una postazione dj al proprio interno.

Nuovo Valtur Maritim anche a Sibari, struttura 5 stelle votata al mice con la sua sala meeting da mille posti. “Con questa nuova apertura puntiamo ad essere presenti in Calabria per tutto l’anno – ha dichiarato il presidente Roberto Pagliara -, visto che con le altre due strutture Nicolaus di zona, arriviamo quasi a mille camere, un numero interessante per fare economie di scala”. Un tentativo che il gruppo sta tentando di ripetere anche nel Gargano: “Stiamo cercando altri 15/20 alberghi da aggiungere alle nostre due strutture di Vieste e Peschici”, ha precisato.

Due infine le nuove aperture di Club Nicolaus anche in Sardegna. La prima sarà a nord, il Nicolaus Club Li Cucutti di Budoni, 120 camere 4 stelle, a 300 metri dalla spiaggia. La seconda apertura sarà invece a sud, un Nicolaus Prime a 4 stelle, il villa resort Castiadas di Santa Giusta, e sarà la prima in provincia di Cagliari.