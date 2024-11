Entro fine anno il Gruppo Nicolaus smetterà di essere una Srl e diventerà una Spa. Ad annunciarlo è il presidente del Gruppo, Roberto Pagliara, in occasione della visita ai nuovi uffici romani, in un centralissimo palazzo di Via del Tritone.

“Stiamo crescendo e dobbiamo darci un nuovo assetto societario” ha precisato. Un gruppo, quello Nicolaus Valtur, che chiuderà il 2024 con 160 milioni di fatturato, 10 in più dello scorso anno. Il 60% delle prenotazioni sono generate dal portale di proprietà, il core business rimane il mare Italia, ma il gruppo pugliese continua a rafforzare il proprio organico commerciale soprattutto in Puglia, Abruzzo e Lombardia.

“Abbiamo velleità e ambizioni anche di una sorta di ritorno alle origini, quindi accanto al rafforzamento del nostro personale, e all’ausilio dell’intelligenza artificiale, non escludiamo anche la nascita di una unit aziendale verticale, che si occupi di incoming” ha precisato Pagliara. Grazie ai nuovi uffici romani, ha aggiunto, “potremo seguire meglio il Centro Italia e intraprendere azioni verso il mondo istituzionale, che faranno bene al brand. Nessuna intenzione, quindi, di abbandonare Ostuni, dove rimarrà il cuore dell’azienda”.

Nella nuova sede di rappresentanza ha trovato spazio anche la collocazione di opere d’arte, soprattutto pop e street art, in collaborazione con la galleria Diodato. “Non è un’iniziativa estemporanea, anzi, la estenderemo in futuro anche ai nostri club e resort” ha concluso Pagliara.