Un uomo del Sud, profondamente legato al suo territorio. Una famiglia che continua a investire rimanendo radicata alla Puglia: Giuseppe Pagliara, a.d. del gruppo Nicolaus e finalista all’edizione 2024 di TTG Star, evidenzia come sia proprio il legame al territorio a fare da ponte fra l’attività del passato e le scelte del futuro.

“Da piccola azienda nata a Ostuni, il Gruppo Nicolaus ha compiuto passi da gigante aprendo sedi anche a Milano e Roma. Non nascondo – spiega Pagliara durante la premiazione di TTG Star avvenuta a Rimini – di aver valutato di trasferire il quartier generale della nostra attività a Milano o a Roma, due piazze importanti per fare affari e incontrare partner. Ma i risultati ottenuti e tutti i nuovi progetti in campo mi hanno convinto che la missione di creare e alimentare un’azienda nel Sud in modo etico e sostenibile fosse il miglior biglietto da visita per guadagnarsi una posizione di primo piano nel futuro del turismo”.