Con Boscolo alla scoperta del Caucaso, i nuovi itinerari

Armenia, Georgia e Azerbaijan. Sono queste le tre nazioni del Caucaso che Boscolo ha deciso di inserire nella programmazione 2025 con itinerari per i più curiosi e appassionati.

“Si tratta - spiega la destination manager Vera Rodaro - di un territorio dalle potenzialità enormi per il nostro target di clienti. Un territorio che custodisce una grande storia e importanti testimonianze religiose, oltre a paesaggi affascinanti e a una cucina locale di assoluto livello. Paesi che hanno tutte le carte in regola per sorprendere anche i più scettici”.

I tour

Il primo tour proposto da Boscolo nel Caucaso è ‘Armenia millenaria’, un itinerario di 8 giorni che si concentra sulla nazione che vanta forse il patrimonio culturale più ricco di tutta l’area, la prima al mondo ad adottare il Cristianesimo come religione ufficiale nel 301 d.C.

I motivi che possono stimolare i viaggiatori a scegliere di partire per l’Armenia sono molteplici: si va dagli antichissimi monasteri incastonati tra le montagne come quello di Khor Virap, a icone della religione cristiana come il Monte Ararat, posto in territorio turco ma visibile dall’Armenia, fino a spettacolari paesaggi naturali come quello che attornia il Lago Sevan.

Il tour ‘Armenia e Georgia’, di 9 giorni, aggiunge invece alla scoperta dell’Armenia la nazione che ospita le montagne più alte del Caucaso. Anche la Georgia custodisce importantissime testimonianze religiose, come nell’antica capitale Mtskheta, e offre una cucina impreziosita dalla produzione dei vini locali che vanta una storia millenaria. La sua capitale Tbilisi è invece un mix unico di antico e moderno, con diverse proposte culturali.

Completa la panoramica il tour di 8 giorni ‘Azerbaijan e Georgia’, in cui è possibile fare la conoscenza con una nazione che ci mostra un lato diverso del Caucaso. Importante soprattutto per la produzione di gas naturale, l’Azerbaijan è una terra di contrasti: la sua capitale Baku è celebre soprattutto per gli edifici ultramoderni, a cui fanno da contraltare le tradizioni millenarie del culto di Zoroastro e i reperti preistorici visitabili nella Riserva Statale di Gobustan.