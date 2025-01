Boscolo lancia la collezione Active Tours 2025

Viaggi dinamici, con escursioni a piedi, in sella a e-bike, con mezzi come motoslitte o catamarani. È questa la collezione Boscolo Active Tours, una serie di itinerari pensati per gli amanti dell’avventura e della natura.

“Si tratta di viaggi unici che combinano le tradizionali visite guidate con esperienze immersive in scenari naturali spettacolari – spiega Zuleica Ferrari, destination manager di Boscolo -. Questi tour non sono destinati agli sportivi esperti. Le attività proposte sono strutturate in modo da essere accessibili a chiunque, anche a chi non ha una preparazione specifica, garantendo un'esperienza avvincente e alla portata di tutti.”

L’offerta di Boscolo per il 2025 si estende su una varietà di destinazioni, che spaziano dal Sud America al Nord Europa, passando per il Portogallo e l’Italia.

Fra le esperienze, kayak, snorkeling e giri in e-bike in Messico, le dune dei Lençóis Maranhenses in 4x4 in Brasile, un giro in motoslitta tra i ghiacci in Islanda, il trekking a Madeira sulle “levadas” più spettacolari.

Gli Active Tours Boscolo 2025 sono l'occasione per chi cerca un modo alternativo di viaggiare, unendo la passione per l’avventura alla scoperta di luoghi unici. Ogni destinazione è pensata per offrire un’esperienza che stimola tutti i sensi, portando i viaggiatori a contatto con la natura e offrendo emozioni forti, ma sempre in modo accessibile.