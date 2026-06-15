Con Boscolo Tours alla scoperta delle perle meno note d’Italia

Sono dedicati alla scoperta dei percorsi meno battuti i nuovi itinerari italiani di Boscolo Tours. “I segnali che arrivano dal mercato, complice la situazione internazionale, vedono i clienti privilegiare le destinazioni a corto raggio e i viaggi in pullman - spiega Rita Baccarelli, destination manager per Boscolo -. Per fortuna l’Italia su questo viene in nostro aiuto: le mete e gli spunti per nuovi itinerari tra le bellezze del nostro Paese non mancano mai”.

“Il trend di vendite sulla destinazione Italia per il 2026 è comunque già da ora positivo, con una crescita dell’8% circa rispetto al 2025 - continua Baccarelli -. Siamo fiduciosi di riuscire a superare il numero di passeggeri dello scorso anno su questa destinazione”.

Il focus è sulle regioni del Centro Italia, con una nuova proposta anche in Sardegna.

Tra le novità l’itinerario ‘Cammini medievali tra Toscana, Umbria e Lazio’, sei giorni lungo le antiche vie dei pellegrini medievali diretti a Roma, tra abbazie millenarie, borghi e paesaggi appenninici. Dedicato alla scoperta delle Marche è, invece, il tour di otto giorni dalla Riviera del Conero all’entroterra. Interessante anche l’itinerario “Maremma e Isola del Giglio”, che in un percorso di 6 giorni si concentra sulla parte meridionale della Toscana.

Infine, il tour di 5 giorni ‘Tesori dei Castelli Romani’, tra le cui tappe ci sono Ariccia, Frascati, la residenza papale di Castel Gandolfo con i suoi giardini sul Lago Albano, fino alla spiritualità di Subiaco e alle Ville Tuscolane, concludendo con la straordinaria Villa d’Este a Tivoli.

Tra le novità presentate da Boscolo anche un approfondimento dedicato alla Sardegna, che va ad aggiungersi al classico tour di 8 giorni concentrandosi però sulla parte meridionale dell’isola. Il tour di 5 giorni ‘Sardegna del Sud’ tocca luoghi affascinanti come l’isola di Sant’Antioco, il borgo ligure-sardo di Carloforte, le vestigia millenarie di Nora, il sito minerario di Porto Flavia e le saline del Sulcis.