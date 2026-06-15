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Con Boscolo Tours alla scoperta delle perle meno note d’Italia

Con Boscolo Tours alla scoperta delle perle meno note d’Italia
Subiaco, il Monastero di San Benedetto

Sono dedicati alla scoperta dei percorsi meno battuti i nuovi itinerari italiani di Boscolo Tours. “I segnali che arrivano dal mercato, complice la situazione internazionale, vedono i clienti privilegiare le destinazioni a corto raggio e i viaggi in pullman - spiega Rita Baccarelli, destination manager per Boscolo -. Per fortuna l’Italia su questo viene in nostro aiuto: le mete e gli spunti per nuovi itinerari tra le bellezze del nostro Paese non mancano mai”.

“Il trend di vendite sulla destinazione Italia per il 2026 è comunque già da ora positivo, con una crescita dell’8% circa rispetto al 2025 - continua Baccarelli -. Siamo fiduciosi di riuscire a superare il numero di passeggeri dello scorso anno su questa destinazione”.

Il focus è sulle regioni del Centro Italia, con una nuova proposta anche in Sardegna.

Tra le novità l’itinerario ‘Cammini medievali tra Toscana, Umbria e Lazio’, sei giorni lungo le antiche vie dei pellegrini medievali diretti a Roma, tra abbazie millenarie, borghi e paesaggi appenninici. Dedicato alla scoperta delle Marche è, invece, il tour di otto giorni dalla Riviera del Conero all’entroterra. Interessante anche l’itinerario “Maremma e Isola del Giglio”, che in un percorso di 6 giorni si concentra sulla parte meridionale della Toscana.

Infine, il tour di 5 giorni ‘Tesori dei Castelli Romani’, tra le cui tappe ci sono Ariccia, Frascati, la residenza papale di Castel Gandolfo con i suoi giardini sul Lago Albano, fino alla spiritualità di Subiaco e alle Ville Tuscolane, concludendo con la straordinaria Villa d’Este a Tivoli.

Tra le novità presentate da Boscolo anche un approfondimento dedicato alla Sardegna, che va ad aggiungersi al classico tour di 8 giorni concentrandosi però sulla parte meridionale dell’isola. Il tour di 5 giorni ‘Sardegna del Sud’ tocca luoghi affascinanti come l’isola di Sant’Antioco, il borgo ligure-sardo di Carloforte, le vestigia millenarie di Nora, il sito minerario di Porto Flavia e le saline del Sulcis.

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