Con Tui Musement negli stadi delle leggende della Champions Legue

Un viaggio alla scoperta degli stadi delle leggende della Champions Legue. In vista della finale, che vedrà Inter e Paris Saint-Germain contendersi la coppa europea a Monaco di Baviera, Tui Musement propone una serie di esperienze e tour all’interno delle arene calcistiche delle squadre che si sono aggiudicate il maggior numero di titoli.

Si parte dal Stadio Santiago Bernabeu di Madrid, tempio del Real Madrid, vincitore di 15 coppe europee. Qui il museo permette ai visitatori di rivivere i momenti più iconici della squadra, farsi fotografare con la coppa della Champions League e di ammirare lo stadio dall’alto.

C’è poi San Siro. Il Meazza di Milano ha visto trionfare Milan e Inter con rispettivamente 7 e 3 vittorie. Il tour al suo interno permette di visitare le tribune, il campo, gli spogliatoi di entrambe le squadre e un museo comune che riflette decenni di storia condivisa.

Nel Regno Unito c’è lo stadio del Liverpool, vincitore di 6 Champions Legue. Il tour nello stadio di Anfield passa attraverso il tunnel fino ad arrivare in campo, dove vedere l’iconica insegna ‘This is Anfield’, che i giocatori toccano prima di scendere in campo. La visita comprende anche spogliatoi, sala stampa e un museo rinnovato, con spazi interattivi e una sezione dedicata a Jürgen Klopp. Durante il tour viene suonato l’inno “You’ll Never Walk Alone”, un vero e proprio simbolo di unità tra la squadra e i suoi tifosi.

In Germania gli appassionati di Champions Legue possono visitare l’Allianz Arena di Monaco di Baviera, casa del Bayern Monaco, vincitore di 6 coppe europee. Qui da una passerella panoramica è possibile ammirare lo stadio in tutto il suo splendore.

Tornando in Spagna, non si può non menzionare lo Spotify Camp Nou del Barcellona, vincitore di 5 Champions Legue. Il tour comprende un viaggio a 360º nella storia del Barça con esperienze immersive, trofei leggendari, cimeli di personaggi iconici come Ronaldinho e Messi e un assaggio di come sarà il futuro stadio, che mira a diventare il più grande d’Europa.

Infine c’è la casa dell’Ajax, 4 volte campione d’Europa. La visita alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam prevede un tour VR, l’accesso agli spogliatoi e alle panchine e un’emozionante Hall of Fame che celebra i momenti più importanti della storia della squadra olandese.