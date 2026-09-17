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Costa Crociere
investe sulle adv
con le Black Night

Costa Crociereinveste sulle advcon le Black Night
Riccardo Fantoni e Diego Stacciuoli

Sono 22 gli appuntamenti in tutta Italia che Costa Crociere ha previsto per le sue Black Night, un roadshow nazionale pensato per incontrare gli agenti di viaggi, aggiornarli sulle novità e sostenere la nuova stagione commerciale.

Il progetto, che quest’anno coinvolgerà oltre 2200 dettaglianti, nasce con un obiettivo chiaro: accompagnare le agenzie di viaggi in una fase decisiva dell’anno offrendo strumenti, contenuti e argomenti commerciali concreti per dare ulteriore impulso alla chiusura del 2026, stimolare lo sviluppo dell’early booking e aprire con forza la programmazione 2027.

“Le Black Night - dichiara Diego Stacciuoli, head of trade marketing Italia - non sono semplicemente un calendario di eventi, ma il primo passo di un piano di attività strategiche che accompagnerà i nostri partner della distribuzione lungo tutto il 2027. Vogliamo essere al fianco delle agenzie di viaggi con iniziative concrete, capaci di trasferire valore, rafforzare la conoscenza del prodotto e creare nuove opportunità commerciali. Il trade è per Costa un alleato fondamentale: per questo continuiamo a investire in formazione, contenuti, servizi e strumenti pensati per supportare il lavoro quotidiano degli agenti”.

Al centro degli incontri ci saranno la Winter Super Promo, attiva fino al 3 novembre, l’evoluzione della piattaforma Sea&Land e i nuovi concept degli itinerari, pensati per rendere ancora più riconoscibile e distintiva l’esperienza Costa.

“Gli eventi post-estate rappresentano da sempre un momento molto atteso dai nostri partner e particolarmente importante per noi - commenta Riccardo Fantoni, direttore commerciale Italia di Costa Crociere -. Quest’anno con le Black Night abbiamo scelto di ripartire subito con una presenza forte e capillare sul territorio, perché crediamo che la relazione con le agenzie di viaggi sia oggi, più che mai, un fattore determinante. I 22 eventi sono un investimento significativo e offriranno a tutto il team commerciale l’opportunità di condividere le numerose novità, ascoltare le esigenze del mercato e fornire strumenti utili per affrontare al meglio l’ultima parte dell’anno e accelerare sul 2027. Vogliamo rinnovare il nostro impegno al fianco delle agenzie, valorizzando l’unicità dell’offerta Costa e rafforzando insieme la spinta commerciale”.

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