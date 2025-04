Costa Crociere, volge al termine il Giro del Mondo 2025. Le novità delle prossime edizioni

Oltre quattro mesi di navigazione in 4 continenti, 52 destinazioni toccate in 21 paesi. Questi i numeri del Giro del Mondo 2025 di Costa Crociere, che si appresta a volgere al termine.

Costa Deliziosa ha fatto scalo oggi a Savona, ultima tappa prima del rientro a Trieste il prossimo 16 aprile.

La crociera ha ospitato oltre 2.000 ospiti provenienti da tutto il mondo, che hanno potuto visitare alcune delle destinazioni più iconiche del mondo in Europa, Africa, Sud America e Oceania.

Le prossime edizioni

Quanto al futuro, si scaldano i motori per le edizioni 2026 e 2027. Per la prima - in partenza il 21 novembre 2025 da Trieste con un itinerario rinnovato - le prenotazioni sono ancora aperte. Costa Deliziosa navigherà per 142 giorni, esplorando cinque continenti, alla scoperta dei paesaggi sconfinati del Sud America, della natura primordiale delle isole del Pacifico, dalla Polinesia Francese alla nuova Caledonia, spingendosi sino alla futuristica Tokyo e all’India.

L’edizione 2027 del Giro del Mondo, recentemente annunciata dalla compagnia, partirà da Savona il 26 novembre 2026 e farà ritorno nella stessa città il 12 aprile 2027. Con 139 giorni di traversata, circumnavigherà il globo, iniziando con la navigazione dell’Atlantico verso i Caraibi, e toccando per la prima volta l’isola privata Half Moon Cay alle Bahamas e le città più iconiche della East e West Coast degli Stati Uniti. In questa edizione sarà, inoltre, possibile usufruire di un’ulteriore opportunità di prenotazione per la crociera di 100 Giorni, con imbarco a San Francisco, raggiungibile con voli dai principali aeroporti.