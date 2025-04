Costa Crociere ridefinisce la comunicazione in agenzia con le ‘Vetrine Immersive’

La comunicazione in agenzia cambia look con Costa Crociere. La compagnia lancia le ‘Vetrine Immersive’, un progetto nato per ridefinire il trade marketing. Si tratta di display dinamici che, posizionati in vetrina, mostrano l’offerta con contenuti video immersivi e multimediali.

A ospitare per prime le vetrine digitali di costa le agenzie Welcome Travel Group. “Siamo lieti di collaborare con le agenzie di viaggi, che hanno abbracciato con entusiasmo questa sfida innovativa - afferma Luigi Stefanelli, vice president World Wide Sales di Costa Crociere -. Queste agenzie pioniere hanno compreso il potenziale del progetto, volto a trasformare le loro vetrine in potenti strumenti di marketing capaci di attrarre e coinvolgere i clienti in modo completamente nuovo. La loro partnership è fondamentale per il successo di questa iniziativa, che mira a rafforzare ulteriormente la nostra collaborazione con il trade”.

Al centro del palinsesto di contenuti proposto dalle vetrine immersive le ‘Sea Destinations’. Attraverso video tridimensionali e contenuti immersivi, i passanti possono così vivere in anteprima la magia delle destinazioni, lasciandosi trasportare dalle immagini.

Il palinsesto digitale - gestito in remoto da Costa - integra anche le campagne promozionali già diffuse in tv, radio e DOOH (Digital Out of Home).

“Il progetto ‘Vetrine Immersive’ rientra in un percorso più ampio di innovazione che stiamo implementando, grazie allo straordinario lavoro di tutto il team trade marketing, per offrire servizi ed esperienze sempre nuove e migliori agli ospiti, ma anche ai partner, attraverso una proposta di vacanza disegnata per offrire emozioni uniche e memorabili - spiega Massimo Sala, go to market & sales capabilities director -. Da tempo forniamo alle adv in tutto il mondo strumenti di comunicazione all’avanguardia, basti pensare ai nuovi contenuti video 360 ideati per consentire agli agenti e ai clienti di vivere un percorso sensoriale all’interno dell’offerta, attraverso l’utilizzo di visori”.