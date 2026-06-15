Un progetto integrato di ospitalità e sviluppo della Sicilia sud-orientale, per accompagnare l’evoluzione dell’area verso un modello di turismo, internazionale e attivo tutto l’anno. Così Mangia’s definisce Costa Ragusa: un nuovo polo ricettivo che potrà contare sul 5 stelle full all-inclusive Mangia’s Costa Ragusa Borgo, in apertura il 1° luglio 2026, il 5 stelle lusso Icona’s Costa Ragusa Resort, in apertura il 1° agosto 2026, e il futuro sviluppo di Donnafugata Golf Resort.

A supporto di questa visione è in corso un articolato programma di riqualificazione che combina il recupero di asset esistenti, la realizzazione di nuove infrastrutture ricettive e di servizio, il coinvolgimento della filiera locale e il potenziamento dei collegamenti della Sicilia sud-orientale, anche attraverso il ruolo strategico degli aeroporti di Comiso e Catania.

Costa Ragusa si estende lungo il tratto compreso tra il Parco Archeologico di Kamarina, Scoglitti, Marina di Ragusa e la Val di Noto e si rivolge a un target trasversale di clientela che va dai luxury traveller alle famiglie, dai wellness traveller ai viaggiatori interessati a esperienze autentiche, fino al segmento corporate.

“Costa Ragusa - spiega Marcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s - nasce da una visione precisa: rivelare una Sicilia autentica e alternativa ai percorsi più convenzionali del turismo internazionale, valorizzando il fascino del Sud-Est dell’isola attraverso un modello di accoglienza profondamente legato al territorio, alla cultura locale e al benessere contemporaneo”.

L’obiettivo è di costruire una destinazione viva tutto l’anno, “in grado - aggiunge Mangia - di attrarre viaggiatori attraverso esperienze legate al luxury lifestyle, allo sport e al benessere, contribuendo al tempo stesso a generare valore concreto per l’intera area. Oltre all’impatto diretto in termini di occupazione, il progetto è destinato ad attivare benefici diffusi per l’economia locale attraverso il coinvolgimento delle filiere produttive, l’incremento della spesa turistica e il rafforzamento della competitività della Sicilia sud-orientale sui mercati esteri”.

Icona’s Costa Ragusa Resort e Mangia’s Costa Ragusa Borgo prevedono 538 camere complessive, di cui 105 camere e suite nel Resort 5 stelle lusso e 433 camere, suite e ville nel Borgo 5 stelle, mentre Donnafugata Golf Resort avrà un ruolo chiave nell’intercettare nuovi flussi nei segmenti golf, leisure e turismo estero ad alta capacità di spesa.

Le nuove strutture

Icona’s Costa Ragusa Resort, parte di Icona’s Collection, il nuovo brand 5 stelel lusso del Gruppo Mangia’s, integrerà un’offerta dining ricercata e sensoriale, wellness e beach lifestyle in un contesto caratterizzato da atmosfere raccolte, ritmi lenti e forte relazione con il paesaggio.

Tra gli elementi distintivi figurano una spa, programmi dedicati al benessere e percorsi rigenerativi sviluppati in partnership con The Longevity Suite, realtà italiana specializzata nel concept “longevity”, biohacking e wellness evoluto.

Mangia’s Costa Ragusa Borgo, in apertura il 1° luglio 2026, rappresenta invece un nuovo concetto di premium full all-inclusive e reinterpreta la vacanza italiana attraverso servizi personalizzati, lifestyle ed esperienze diffuse.

La ristorazione sarà costruita attorno alla qualità della materia prima, alla condivisione e a una proposta culinaria che spazia tra cucina siciliana, italiana e interpretazioni fusion. Cuore dell’offerta sarà la formula All Inclusive Sublime, concepita per reinterpretare il concetto di dine around attraverso un approccio più innovativo all’ospitalità, tra ristoranti a buffert e à la carte. Un vero e proprio viaggio gastronomico pensato per accompagnare l’ospite nell’arco dell’intera giornata.

Il Borgo avrà una forte vocazione active con 14 campi da tennis in terra rossa e facilities pensate per training camp, ritiri, tornei e soggiorni orientati al benessere dinamico e alla performance.

Il posizionamento family premium sarà rafforzato da programmi sviluppati in collaborazione con player specializzati nell’intrattenimento educativo e ludico, come Worldwide Kids, insieme ad attività e percorsi pensati per differenti fasce d’età.

La riqualificazione del Donnafugata Golf Resort

Nel 2027, infine, la destinazione sarà ulteriormente arricchita con Donnafugata Golf Resort, destinato a consolidare la presenza nei segmenti golf, sport outdoor e wellness. L’intervento prevede la riqualificazione e il riposizionamento di oltre 200 camere e ville private all’interno di un sito esteso su quasi 500 ettari e integrerà due campi da golf championship da 18 buche, tra i pochi in Sicilia con questa configurazione.

Il progetto coinvolgerà Details - Hospitality, Sports & Leisure, il più importante operatore golfistico del Portogallo e una delle piattaforme europee più autorevoli nel settore golf & hospitality, già attiva nella gestione di alcuni dei principali golf destination resort del Sud Europa.