In risposta all’incertezza geopolitica in Medio Oriente, Costa Crociere rivede la programmazione per l’autunno/inverno 2025-2026, puntando sul Mediterraneo e annullando gli itinerari previsti negli Emirati.

La compagnia ha infatti annunciato che Costa Toscana, nave ammiraglia da oltre 6.000 ospiti, non salperà per Dubai, come inizialmente previsto, ma resterà nel Mediterraneo occidentale per tutta la stagione invernale, prolungando così il programma di crociere settimanali da Savona fino al 13 novembre 2025, con una successiva partenza confermata verso Santa Cruz de Tenerife.

In arrivo anche nuovi itinerari più lunghi, che porteranno gli ospiti verso Sud Europa e Nord Africa, pensati per chi desidera vivere il mare anche in inverno. I dettagli saranno presto disponibili. Sul fronte del lungo raggio, restano confermate le crociere ai Caraibi a bordo di Costa Fascinosa e Costa Pacifica, con itinerari settimanali combinabili in viaggi da 14 giorni e pacchetti “volo+crociera”. A completare l’offerta, Costa Fortuna propone itinerari verso le isole Canarie, con partenza facilitata grazie a collegamenti aerei dedicati.