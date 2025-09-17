Costa Serena, nuovo itinerario in Asia tra Hong Kong e Giappone

Doppia new entry in Asia per Costa Serena. Per il prossimo inverno, la nave offrirà una crociera di 10 giorni in 4 Paesi, attraversando Hong Kong, Taiwan, Corea del Sud e Giappone.

Costa Serena rientra in servizio completamente evoluta e opererà in Asia per tutto il 2026, alternando due itinerari di 14 giorni: uno verso Giappone, Taiwan e Corea del Sud, l’altro verso Vietnam, Thailandia, Singapore, Brunei e Filippine.

“A ottobre 2026 - riporta ancora una nota della compagnia -, Costa Serena sarà inoltre protagonista del Giro del Mondo 2026, un itinerario esclusivo tra Asia, Oceania e Sud America”.