Costa Crociere lancia una nuova campagna di comunicazione omnicanale

Costa Crociere lancia una nuova campagna di comunicazione che invita a vivere il viaggio come un’esperienza immersiva. La campagna, in partenza ora per diverse settimane su tv e canali digital, mira a posizionare Costa come la scelta ideale per chi è alla ricerca di una vacanza che unisce le esclusive Sea Destinations, destinazioni marine uniche, e le Land Destinations, mete a terra in luoghi iconici.

Il racconto dell’esperienza di viaggio con Costa vede un’altra protagonista, oltre alle destinazioni: la stessa nave, che non è solo un mezzo di trasporto ma diventa vera e propria destinazione capace di offrire momenti di svago e benessere.

Il racconto della campagna di focalizza su due itinerari, Caraibi e Mediterraneo , raccontando l’unicità di una vacanza Costa attraverso lo sguardo dei suoi protagonisti, che danno vita a uno storytelling volto a risvegliare emozioni, romanticismo, avventura, da Ibiza alla Baia di Catalina.

La pianificazione media omnicanale della campagna integra mezzi video su ecosistemi digitali e lineari per garantire massima visibilità e impatto.