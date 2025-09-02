Costa: due nuovi itinerari nel Mediterraneo nella programmazione invernale

La programmazione invernale di Costa Crociere si arricchisce di due nuovi itinerari sul Mediterraneo Occidentale a bordo di Costa Toscana. A gennaio 2026 è stato infatti inserito il tour da 12 giorni con partenza da Savona alla scoperta di Andalusia, Marocco e Tunisia con tappe a Marsiglia, Barcellona, Alicante e Malaga, poj Tangeri, l’Alboran Sea Darkest Spot, La Goulette a Tunisi per poi tornare in Italia a Palermo, Civitavecchia/ Roma ed il ritorno a Savona.

“Altra novità della stagione invernale 2025-26 - si legge in una nota della compagnia - è l’itinerario dedicato ai Golfi d’Italia. Fino a dicembre 2025, Costa Toscana opererà crociere di 7 giorni con partenza da Savona e tappe in Italia, Francia e Spagna, ideali per chi desidera una pausa rigenerante nel Mediterraneo anche nei mesi invernali”.