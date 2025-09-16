Teldar Travel accelera in Italia con nuove nomine e strategie di crescita

Parte di Gekko Group, sussidiaria di Accor, Teldar Travel offre una soluzione di prenotazione alberghiera riservata esclusivamente ai professionisti dei viaggi. Dal 2018, Teldar Travel è attiva in Italia e nel 2025 ha nominato Promo Service come GSA esclusivo per accelerarne lo sviluppo. Di recente ha annunciato la nomina di Oliviero Polli come Market Leader Italy, una tappa importante nella strategia di crescita dell’azienda nell’Europa meridionale e nel nostro Paese in particolare.

Polli vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore turistico, incluso un solido percorso sia nel B2B che nel travel retail e un passaggio di collaborazione anche con Teldar Travel in passato. Nel suo nuovo ruolo, Polli collaborerà strettamente con Paolo Maresi, General Manager di Promo Service, per rafforzare il supporto locale e offrire soluzioni su misura agli operatori del turismo italiani.

Con oltre 2 milioni di strutture in tutto il mondo, tra cui hotel, ville, appartamenti e soggiorni unici, la piattaforma di Teldar Travel combina disponibilità in tempo reale, tariffe competitive e strumenti di ricerca avanzati. Gli operatori del turismo beneficiano di un accesso 100% B2B, senza concorrenza diretta al consumatore finale, nonché di un supporto con un team di assistenza dedicato, controllo qualità 24 ore prima del check-in e assistenza di emergenza 24/7. Infine, il programma fedeltà: ogni prenotazione genera “Miles” tramite il programma Miles Attack, convertibili in denaro, buoni o gift card.