Tour2000 AmericaLatina lancia la linea ‘I Viaggi di Marino’

Si chiama ‘I Viaggi di Marino’ la nuova linea di prodotto di Tour2000 AmericaLatina, una selezione esclusiva di tour creati da Marino Pagni, anima storica del tour operator, che sarà anche accompagnatore degli itinerari.

“Ho viaggiato in ogni Paese dell’America Latina, testando personalmente ogni tappa, ogni incontro e ogni esperienza – spiega Pagni -. I Viaggi di Marino sono la sintesi naturale dei percorsi più belli, originali e significativi che ho sperimentato sul campo. È il modo più vero che conosco per raccontare questo continente straordinario”.

Per il 2026 sono confermati quattro itinerari, creati per piccoli gruppi di massimo 18 persone, con inclusi voli intercontinentali e domestici: si va dal Brasile d’Autore al Perù Cuore Inca passando per l’Anima Argentina e Cuba, L’Isola del Son.