Appia Regina Viarum, il nuovo brand della provincia di Latina

È stato presentato un nuovo brand territoriale in Lazio, Appia Regina Viarum – Provincia di Latina, che ha lo scopo pianificare e gestire lo sviluppo turistico del tratto della via Appia, patrimonio Unesco, compreso tra la pianura pontina e il Garigliano.

Una corona di 13 basoli rappresenta i comuni della cabina di regia provinciale, uniti in un’identità condivisa per valorizzare la Regina delle Vie: Latina, Cisterna di Latina, Norma, Sermoneta, Sezze, Pontinia, Terracina, Monte San Biagio, Fondi, Itri, Gaeta, Formia e Minturno. Coordina la cabina di regia il Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli.

Cultura, turismo e collaborazione istituzionale definiranno la nuova identità di questo tratto di patrimonio Unesco da sempre caratterizzato da senso d’appartenenza, collaborazione e scambi fra comunità, patrimoni condivisi.