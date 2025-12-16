“Un passaggio strategico importante, che nasce dalla volontà di applicare anche alle destinazioni più vicine lo stesso metodo di progettazione che caratterizza da sempre i nostri viaggi”. Con queste parole Luigi Leone, direttore prodotto creo, spiega l’apertura da parte del tour operator pesarese delle vendite sul prodotto Europa.

L’operatore amplia così la sua programmazione, proponendo una gamma di itinerari culturali ed esperienziali in una selezione di destinazioni del Vecchio Continente, pensati per un pubblico maturo e consapevole, di età compresa tra i 40 e i 70 anni.

Destinazioni e offerta

L’offerta europea prende il via con Irlanda, Scozia, Portogallo, Spagna, Polonia e Malta. Ulteriori destinazioni saranno aggiunte nei prossimi mesi.

Tutti i programmi prevedono la presenza di accompagnatori e guide locali parlanti italiano, oltre a una selezione di esperienze legate alla gastronomia, alle tradizioni, alla musica, alla spiritualità e alla storia dei territori visitati.

Fa eccezione l’itinerario del Cammino di Santiago, che prevede assistenza in lingua italiana h24.

Un’Europa tailor made

Nell’ottica di proporre un’Europa tailor made, coerente con l’identità di creo, la programmazione dedicata al Vecchio Continente include city break e programmi smart, tour classici riletti in chiave culturale, itinerari tematici ed esperienziali e viaggi individuali ad alto valore simbolico. “Non si tratta di ampliare semplicemente il raggio geografico dell’offerta - precisa Leone -, ma di portare in Europa un’idea di viaggio fondata su contenuti solidi, cura dei dettagli ed esperienze autentiche”.

“L’Europa - aggiunge Manuele Magrini, product manager & operation di creo - diventa così un’estensione naturale del mondo creo: itinerari costruiti con attenzione, ritmi equilibrati e un forte legame con l’identità dei luoghi. Un progetto pensato per crescere nel tempo e che nel corso del 2026 si arricchirà progressivamente di nuove destinazioni, mantenendo sempre al centro la qualità e la visione che contraddistinguono il nostro modo di viaggiare”.