Una crescita solida nelle destinazioni europee e americane. Questa la tendenza rilevata da Civitatis monitorando la domanda per la Pasqua 2026, a fronte della crisi nel Medio Oriente e nei Paesi del Golfo.

Nonostante l’incertezza, la domanda per i viaggi rimane alta. Tuttavia, le tensioni stanno contribuendo a spostare i flussi, che si stanno concentrando nelle aree geografiche lontane dai conflitti e considerate a minor rischio.

Secondo quanto segnala l’azienda, i viaggiatori stanno dando priorità alla sicurezza e alla ricchezza culturale di destinazioni consolidate. Per questo motivo, senza tralasciare mete come il Giappone o il Sud-est asiatico, che continuano a raccogliere numerose prenotazioni, le aree che stanno registrando l’accelerazione maggiore nelle ultime settimane sono: l’Europa, con Atene, Budapest, Siviglia o Cracovia; l’America Latina, che si consolida come il ‘grande rifugio’, con Rio de Janeiro e Buenos Aires, seguiti da Messico e Repubblica Dominicana; e il Nord America, con Orlando e Las Vegas che superano il 50% di incremento.

In Italia, sottolinea Civitatis, il mercato domestico vive un momento d’oro. Città come Napoli, Roma, Firenze e Venezia guidano la domanda, seguite da Torino, Milano, Matera e le isole.

La gestione dell’emergenza

L’operatore rimarca come lo spostamento della domanda verso l’asse atlantico dimostri la capacità di adattamento del settore. Come altri player l’azienda sta gestendo la crisi fornendo supporto alla distribuzione e riprogrammando l’offerta. “Civitatis mantiene un monitoraggio costante della situazione globale per garantire la migliore esperienza al cliente. In relazione alle destinazioni che attualmente risentono di criticità logistiche in Medio Oriente, la nostra priorità assoluta è la tranquillità del viaggiatore e il supporto ai nostri partner locali. Stiamo lavorando fianco a fianco con i tour operator nelle zone colpite per offrire alternative flessibili”, spiega Enrique Espinel, coo di Civitatis. “Per le agenzie e i viaggiatori i cui piani hanno subito variazioni, abbiamo attivato protocolli di supporto diretto che includono la gestione rapida dei rimborsi o il cambio di data per tutte le prenotazioni nelle aree interessate”.