Crociere, cresce il segmento lusso: l’analisi a Fitur Cruises

Blue tourism protagonista del futuro dei viaggi. A Fitur Madrid le crociere conquistano la scena evidenziando la loro crescente popolarità e il loro forte incremento in tutto il mondo. Nel quadro di Fitur Cruises sono emersi dati previsionali sulle prenotazioni, secondo cui potrebbero essere circa 37 milioni le persone che sceglieranno questa forma di turismo nel 2025. Secondo gli esperti del settore, però, i passeggeri potrebbero essere “sempre più fedeli all’esperienza della crociera, ma meno alle compagnie, in ragione di una tendenza a provare nuovi prodotti e stili di viaggio”.

E in tema di prodotto, alta l’attenzione sul segmento lusso, con Regent Seven Seas e Emerald Spanic che alla fiera turistica del mercato iberico hanno svelato nuovi elementi distintivi e strumenti per commercializzare in modo efficace le crociere luxury nelle agenzie di viaggi. A conferma della centralità di questo canale distributivo per gli operatori specializzati, Costa ha presentato agli adv spagnoli l’offerta 2025 evidenziando la praticità dei pacchetti all-inclusive “per crociere senza pensieri”.