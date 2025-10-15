Crociere in Costa Azzurra: arrivano le nuove regole

Dopo mesi di incertezze e controversie legali, l'industria crocieristica ha finalmente in mano carte chiare per l’attracco delle navi in Costa Azzurra. Il prefetto della regione delle Alpi Marittime ha formalizzato le regole definitive sulle restrizioni alle navi da crociera che interessano i porti di Nizza, Cannes e Villefranche.

Le restrizioni aggiornate introducono limiti precisi sul numero e sulle dimensioni delle navi.

È consentito l'attracco solo a navi con un limite massimo di 3.000 passeggeri; viene fissato un limite di una sola nave al giorno per tutte le imbarcazioni che trasportano fino a 1.300 passeggeri; durante l'alta stagione (luglio e agosto), il numero massimo di navi consentite sarà di 15 al mese.

Un elemento chiave della nuova normativa è la priorità che verrà data alle navi da crociera che aderiscono alla carta “crociera sostenibile nel Mediterraneo”. Questa iniziativa, lanciata quest’anno, promuove l’utilizzo di carburanti più ecologici e la riduzione delle emissioni in porto o in prossimità della costa.

L'accordo mira a bilanciare la ripresa del settore crocieristico con le esigenze ambientali e la tutela del litorale, offrendo finalmente un quadro normativo stabile per gli operatori marittimi e le comunità locali.