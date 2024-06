Crociere in Italia, tutte le cifre di un business in ascesa

Saranno 166 le navi che quest’anno solcheranno le acque italiane in rappresentanza di 53 compagnie. I dati sono quelli di Cemar, che sottolinea come nel 2024 verrà battuto il nuovo record di passeggeri movimentati nei nostri porti coinvolti nel traffico crocieristico, che saranno 74. Sul podio Civitavecchia con 3,5 milioni di passeggeri, seguita da Genova (1,7 milioni) e Napoli con 1,6 milioni. Tra i primi dieci, riporta La Stampa, si trovano in ordine Livorno, Palermo, Savona, Messina, La Spezia, Venezia e Trieste.

Tra le compagnie che nel 2024 movimenteranno il maggior numero di passeggeri spicca ancora Msc Crociere che sfiorerà i 4,5 milioni di passeggeri. Seguiranno Costa Crociere (2,7 milioni), Norwegian Cruise Line (1,2 milioni), Royal Caribbean International (1,1 milioni) e Celebrity Cruises (0,8 milioni). Se, però, c’è un gran fermento nel Tirreno, l’Adriatico soffre. I porti della costa occidentale hanno, infatti, infrastrutture portuali adatte a ospitare le grandi navi di ultima generazione, la cui stazza supera anche le 200mila tonnellate, mentre nelle coste orientali italiane non ci sono porti attrezzati per accoglierle.