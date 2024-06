Due viaggiatori su tre che hanno prenotato una crociera lo hanno fatto per la prima volta. Il dato che emerge dalla ricerca condotta dall’Osservatorio Ticketcrociere evidenzia un nuovo trend per la prossima estate. Spazio quindi ai nuovi crocieristi che, secondo l’indagine, sono mediamente più giovani – in media hanno meno di 40 anni –, con quasi la metà del campione che viaggia in coppia e più dell’80% ha scelto itinerari nel Mediterraneo e isole greche.

L’analisi dell’Osservatorio Ticketcrociere è relativa al periodo da giugno a settembre: mostra passeggeri a bordo delle navi dall’età media di 39 anni, tre in meno rispetto al 2021. “Le coppie hanno ormai superato le famiglie, quest’estate rappresentano il 49% dei viaggiatori, rispetto al 45% che sale a bordo con figli al seguito – afferma Nicola Lorusso, ceo di Taoticket, la società che promuove l’Osservatorio –. Il 3% naviga in gruppo e il restante 3% è costituito dalla nicchia di turisti single, che oggi hanno programmi, attività e offerte dedicate a bordo della maggior parte delle navi”.

I due terzi del campione esaminato faranno dunque per la prima volta una vacanza in crociera (66%), mentre la quota restante è rappresentata da repeater (34%).

I crocieristi dell’estate 2024 spenderanno in media mille205 euro ciascuno, quasi 100 euro in più rispetto ai mille 107 dell’estate 2023. Per confronto la spesa media pro capite pre pandemia ammontava a 935 euro nel 2019.

Sulla spesa incide la qualità della sistemazione a bordo: il 40% dei viaggiatori ha preferito cabine con balcone, più care delle interne (che raccolgono un altro 40% di opzioni). Ancora residuale, per il mercato italiano, il segmento luxury: riguarda l’1% delle prenotazioni, su navi di piccole dimensioni, che ospitano qualche centinaio di persone.

Fra le mete, il Mediterraneo conquista l’83% dei crocieristi (di questa fetta, il 17% sceglie le isole greche). Il 12% si sposta verso il Nord Europa. Si riduce, con la stagione estiva, la preferenza per le rotte nel mar dei Caraibi, che si ferma all’1%. Il restante 4% della torta opta per itinerari in crociera in altre aree del mondo.

Il porto/città che accoglierà più crocieristi da giugno a settembre è Genova (20%), seguito da Civitavecchia (16%), Napoli (8%), Bari e Venezia al 7%. Dopo la top 5 tutta italiana, la classifica dei primi 10 homeport si completa con Amburgo con il 5%; 4% per Savona e Kiel e 3% per Copenaghen.