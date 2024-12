Crystal Symphony e Serenity, crociere di lusso dal tocco british

Erano due navi da crociera prodotte a metà anni ‘90 per un prodotto base di massa, ora sono due navi da crociera intima di lusso, che hanno trascorso 6 mesi di ristrutturazione nei cantieri di Monfalcone. Stiamo parlando delle due navi della flotta della Crystal Cruises, la Symphony e la Serenity.

Le due navi, quasi gemelle, avevano ad esempio 350 suite da 20 metri quadri. Ora le stanze da entry livelli sono state ridotte a 95. Lo spazio liberato è andato a formare l’offerta di 132 suite da 40 metri quadri e 12 penthouses fino a 80 metri quadri. Di conseguenza è stato drasticamente ridotto anche il numero degli ospiti passati dai oltre 2000 della vecchia configurazione, ai 600 attuali.

“La filosofia della proprietà è che deve prevalere una dimensione di relax e intimità” ha spiegato Giorgio Costa, direttore regionale per l’Europa di Crystal. Le suite offrono quindi soluzioni d’arredamento più moderne e suite più vintage, tutte con ampio balcone esterno. Ci sono anche le suite con macchina lavasciuga in uno dei bagni, molto apprezzata dalla clientela orientale. Sul fronte della cucina, oltre al buffet e al main restaurant, completano l’offerta tre ristoranti stellati, l’orientale Nobu, il Beef bar e l’italiano L’Osteria d’Ovidio. “Tutto è compreso nel prezzo, anche la prima cena in uno dei ristoranti stellati che abbiamo in esclusiva”.

Concludono l’offerta un centro benessere a marchio Kerastase e boutique di lusso.