Idee per Viaggiare e Club Med uniscono le forze. Attraverso un post pubblicato su LinkedIn, il ceo del tour operator basato a Roma, Danilo Curzi, ha annunciato che “da oggi la nostra programmazione si arricchisce ufficialmente con l’ingresso di Club Med”.

L’operazione “è un’integrazione nata per dare ancora più valore a ogni proposta”, ha sottolineato il manager nel suo post, precisando che attraverso la collaborazione con il Med ci sarà “la possibilità di completare i nostri itinerari con un soggiorno in uno dei 12 villaggi Club Med selezionati tra Oceano Indiano, Caraibi, Asia e Giappone”.

L’annuncio di Curzi arriva pochi giorni dopo il secondo investimento del Club Med in Malesia. L’operatore aprirà il prossimo novembre il nuovo resort di Kuala Penyu, nel Borneo.