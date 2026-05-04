Dal Cammino di Santiago alle Isole Aran, gli Active Tours di Boscolo

Dal Cammino di Santiago alle Isole Aran, dall’Etna ai fiordi norvegesti. Queste alcune delle novità inserite da Boscolo nella programmazione 2026 degli Active Tours, gli itinerari dedicati agli amanti dell’avventura e della natura.

“Si tratta di viaggi unici che combinano le tradizionali visite guidate con esperienze immersive in scenari naturali spettacolari”, spiega la destination manager Zuleica Ferrari.

Ogni itinerario è studiato per chi desidera vivere il viaggio in modo dinamico, con escursioni a piedi, in sella a e-bike, con mezzi come canoe o motoslitte. Tutte le proposte sono adattatate al livello di preparazione dei viaggiatori. “Questi tour non sono destinati agli sportivi esperti - continua Ferrari -. Le attività proposte sono strutturate in modo da essere accessibili a chiunque, anche a chi non ha una preparazione specifica, garantendo un’esperienza avvincente e alla portata di tutti.”

Le esperienze

Tra le esperienze più suggestive della programmazione 2026, la possibilità di percorrere a piedi il tratto finale del Cammino di Santiago dal versante portoghese; percorsi di trekking in Sud America tra le cime delle Ande, in Patagonia o tra i vulcani del Guatemala; percorso in e-bike nelle Isole Aran, in Irlanda; trekking sulle pendici dell’Etna e tra i vulcani delle Isole Eolie; un percorso verso la vetta del Preikestolen, per un panorama straordinario sui fiordi norvegesi; escursioni in bici elettrica immersi nel verde della Slovenia. E ancora itinerari a piedi alla scoperta della natura dell’Algarve, in Portogallo; esperienza in canoa sulle acque del Lago Pielinen, in Finlandia; escursioni a piedi e in e-bike nella regione dei laghi dell’Austria; e percorsi tra natura e sapori a Capo Ferrato, in Sardegna.