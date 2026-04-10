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Boscolo firma il nuovo programma di fidelizzazione per le agenzie

Boscolo firma il nuovo programma di fidelizzazione per le agenzie

Un nuovo programma di fidelizzazione dedicato alle agenzie di viaggi. Boscolo ha messo online Book & Go, il piano che, grazie a un sistema a punti, consente ai dettaglianti di partire a bordo di un tour Boscolo a propria scelta.

“In un mercato sempre più competitivo - commenta il direttore commerciale Salvatore Sicuso - costruire relazioni solide e durature con le agenzie di viaggi, che per noi sono partner strategici, significa offrire strumenti concreti, semplici ed efficaci che valorizzino il loro lavoro quotidiano”.

Ogni pratica Boscolo confermata equivarrà a punti da accumulare e, una volta raggiunto uno dei tre obiettivi disponibili, si potrà partecipare a un itinerario a scelta tra destinazioni in Europa, a medio o a lungo raggio, a seconda del traguardo raggiunto.

La procedura è facile: basta confermare i viaggi Boscolo e monitorare il punteggio in tempo reale, per poi raggiungere il traguardo. “Il programma Book & Go - continua Sicuso - nasce con l’obiettivo di mettere le agenzie al centro, offrendo una tecnologia intuitiva che consenta di monitorare facilmente i punteggi, seguire i propri progressi e centrare l’obiettivo per richiedere di partire con un tour Boscolo”.

Per verificare i propri punteggi, trovare tutte le informazioni e i dettagli sul nuovo programma e scoprire quanto manca per partire, ogni agenzia può entrare nel sito www.boscolo.com, effettuare l’accesso alla My Area e aprire la sezione “Book & Go” all’interno del menu.

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