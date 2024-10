Giunge al giro di boa l’attività di Dimensione Turismo, un marchio che ha festeggiato a TTG Travel Experience i 40 anni di attività con uno sguardo proiettato al futuro.

Nel domani dell’operatore, lascia intendere il presidente, Mario Di Nicolantonio, ci sarà un passaggio di testimone con la figlia Laura, impegnata a proseguire sulle orme paterne. “Nonostante le difficoltà incontrate in questi anni, in primis la pandemia, l’azienda ha mantenuto il proprio staff invariato - spiega Di Nicolantonio -, coltivando anche nei periodi più duri una visione di famiglia affiatata e unita. Ora è tempo di guardare al futuro, puntando sia sui nostri consolidati cavalli di battaglia, sia su nuove proposte”.

Spazio quindi al DBeach Resort di Natal, struttura di punta dell’operatore in Brasile, ma grande attenzione anche ai nuovi tour e alle escursioni, in grado di personalizzare viaggi complessi in aderenza alle richieste della clientela.

In futuro, al vaglio di Di Nicolantonio anche altre opportunità di sviluppo, ancora top secret.