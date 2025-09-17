Undici tappe in tutta Italia, tra settembre e ottobre, per raccontare a oltre mille agenti di viaggi perché proporre una crociera Costa Crociere. Prende il via oggi ‘Direzione Wonder’, il ciclo di appuntamenti pensati dalla compagnia per rafforzare i legami con il trade.

Fino al 7 ottobre, Costa attraverserà la Penisola da Nord a Sud, facendo tappa a Milano, Bergamo, Padova, Napoli, Brescia, Bologna, Torino, Roma, Bari, Catania e Cagliari.

Il nuovo format ‘Direzione Wonder’ mette al centro la meraviglia.

Gli eventi - ciascuno riservato a un massimo di 100 partecipanti - sono pensati per coinvolgere gli agenti fin dal primo momento. All’ingresso gli agenti riceveranno infatti un dono simbolico, una bussola personalizzata che rappresenta la guida verso un viaggio unico e indimenticabile, mentre una mappa interattiva mostrerà loro le Sea & Land Destinations offerte dalla compagnia.

Attraverso uno storytelling innovativo gli adv saranno poi accompagnati verso la ‘meraviglia’. La serata proseguirà poi con la presentazione degli area manager, che mostreranno i punti salienti della programmazione e gli strumenti commerciali a disposizione delle vendite.

La parte finale sarà dedicata a un momento di condivisione e convivialità, con un’apericena arricchita da un DJ set ispirato alle destinazioni parte della programmazione.

“Questi appuntamenti sul territorio rappresentano la migliore espressione della stretta collaborazione con gli agenti di viaggi nostri partner, che da sempre accompagna le strategie della nostra Compagnia – afferma il direttore commerciale, Riccardo Fantoni –. Sono occasioni preziose per trasferire al meglio le unicità del nostro prodotto, utilizzando nuove modalità di comunicazione e ingaggio e per rafforzare la vicinanza alla rete distributiva anche attraverso esperienze immersive e coinvolgenti, con l’obiettivo di condividere ancora una volta la direzione chiara che ci porterà a creare ancora più valore”.