Disney Cruise Line battezza la nuova nave di classe Wish Disney Destiny

Cresce la flotta di Disney Cruise Line. La compagnia di crociere ha battezzato il 10 novembre a Port Everglades la nuova Disney Destiny, terza nave di classe Wish dopo Disney Wish e Disney Treasure.

Madrina della nuova ammiraglia Disney Susan Egan, voce del film d’animazione ‘Hercules’.

A presiedere la cerimonia Josh D’Amaro, presidente di Disney Experiences, e Joe Schott, presidente di Disney Signature Experiences.

Il tema della nuova nave da crociera di Disney Cruise Line, riporta travelpulse.com, è ‘Heros and Villains’. A dare un volto al concept Spider-Man e i suoi Spider-Bot a poppa, e Minnie a prua.

Il tema ‘Heros and Villains’ fa inoltre da fil rouge al programma di intrattenimento a bordo, che include una produzione in stile Broadway di ‘Disney Hercules’, con una nuova canzone originale, e ‘Pride Lands: Feast of the Lion King’, esperienza culinaria animata da performance musicali dal vivo ispirate al film.