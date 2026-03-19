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Disney Cruise Line, in arrivo nel 2027 la nuova ammiraglia Disney Believe

Disney Cruise Line, in arrivo nel 2027 la nuova ammiraglia Disney Believe

Nuova nave in arrivo nella flotta Disney Cruise Line. La compagnia di crociere accoglierà nel 2027 Disney Believe.

La nave - la quarta di classe Wish - si ispirerà alle atmosfere dei grandi classici ‘Frozen’, ‘Biancaneve e i sette nani’, ‘Oceania’ e ‘La sirenetta’.

L’arrivo della nuova unità, riporta travelpulse.com, è parte del piano di espansione avviato recentemente dalla compagnia di crociere, che prevede da qui al 2031 di portare la flotta a quota 13 navi.

Nei piani anche il lancio nel 2029 di una nuova classe di navi nel 2029 e di un itinerario in Giappone.

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