Dog Tourism, nasce l’osservatorio di Jfc con Club del Sole

Un osservatorio dedicato al dog tourism è l’iniziativa lanciata da Club del Sole in collaborazione con Jfc. Il progetto nasce nel 2026 da una partnership triennale tra le due realtà e si rivolge all’intero sistema turistico nazionale: operatori, enti, giornalisti, esperti e centri studi. Prende quindi forma un punto di osservazione stabile, con rilevazioni ripetute ogni anno, per misurare l’evoluzione del fenomeno a livello nazionale ed il suo impatto sul mercato turistico.

Ogni anno Jfc condurrà una survey online su un duplice campione nazionale di italiani che possiedono almeno un cane: coloro che hanno fatto almeno un soggiorno fuori casa con il proprio cane negli ultimi due anni o intendono fare una vacanza nell’anno di riferimento e chi, invece, non prevede alcun soggiorno fuori casa con il proprio cane nell’anno sottoposto a rilevazione. Un’ulteriore survey nazionale indicherà, invece, il ranking delle destinazioni indicate dai nostri connazionali come quelle ideali per trascorrere una vacanza col proprio cane.

“Il turismo con il cane, che rappresenta il 53,4% sul totale degli animali da compagnia, è un fenomeno che in Italia non era mai stato osservato in modo sistematico - spiega Massimo Feruzzi, ceo di Jfc - . Con i precedenti Studi effettuati nel corso del 2026 abbiamo iniziato ad analizzarlo e misurarlo; con l’Osservatorio lo faremo ogni anno, andando oltre il dato statistico per capire come cambia il rapporto tra le persone e i loro cani e, di conseguenza, il modo di scegliere una vacanza. Il nostro metodo vuole offrire a operatori, destinazioni e istituzioni uno strumento concreto per leggere e anticipare un mercato in forte evoluzione, fornendo strumenti e modelli per valutare il settore”.

L’osservatorio monitorerà dimensioni e valore economico del fenomeno, comportamenti e propensione al viaggio, bisogni e barriere, e stilerà un ranking dog friendly fra le destinazioni italiane.

“Il modo di vivere la vacanza evolve insieme alle famiglie, di cui il cane è sempre più parte integrante. Con il programma Family Dog Friendly abbiamo tradotto questa esigenza in servizi, spazi e competenze dedicate. Promuovere l’Osservatorio significa fare un passo ulteriore: comprendere e anticipare i bisogni degli ospiti, mettendo a disposizione dell’intero settore una conoscenza utile a sviluppare un’accoglienza sempre più qualificata” conclude Angelo Cartelli, direttore generale di Club del Sole.