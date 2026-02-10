Domina frena e rimanda la presentazione del progetto Cuba

La situazione a Cuba è peggiorata negli ultimi giorni e Domina mette un freno alla sua operazione dedicata al Paese. Cancellata così la conferenza stampa prevista per domani a Milano.

In una nota arrivata a TTG si legge che “alla luce del contesto di questi ultimi giorni abbiamo deciso di posticipare la conferenza dedicata a Cuba e ai progetti di sviluppo alberghiero di Domina Caribe. Riteniamo più opportuno attendere che il gioiello dei Caraibi possa tornare a splendere per presentare i progetti Domina Caribe in un clima coerente con la visione di cescita. La conferenza sarà riprogrammata”.

Tutto fermo in attesa che i nuvoloni lascino Cuba, anche se potrebbe essere necessario attendere un po’ di tempo. Frena, dunque, il progetto della famiglia Preatoni, che aveva annunciato lo sbarco sull’isola. Conoscendo l’imprenditore, però, è solo rimandato, perché non mollerà la presa. Dovrà, però, armarsi di pazienza. (r.v.)