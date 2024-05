easyJet Holidays aggiunge i pacchetti per Corsica e Stiges

easyJet Holidays ha messo in vendita due nuove destinazioni insulari per l’estate 2024: la Corsica e Sitges in Spagna.

Paul Bixby, chief commercial officer di easyJet holidays, in un in tervento riportato da TTGMedia ha dichiarato: “Entrambe le destinazioni stanno diventando sempre più popolari, perché entrambe sono mete di vacanza con tanto da offrire”.

La Corsica sarà servita da voli easyJet per Bastia, Calvi e Figari, aprendo nuove opzioni per escursioni, circuiti enogastronomici e beach break. Al centro dell’offerta i pacchetti della durata di quattro notti.

Sitges, invece, è famosa per le sue spiagge, il cibo e la vita notturna ed è una delle destinazioni LGBT+ più popolari della Spagna. I vacanzieri possono volare a Barcellona o Reus, con pacchetti di sette notti a Sitges.

Tutti i pacchetti includono voli, trasferimenti, alloggio e 23 kg di bagaglio a persona.