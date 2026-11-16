Elle Viaggi, itinerari di turismo scolastico fra Basilicata, Puglia e Campania

Si chiamano Progetti Multidisciplinari gli itinerari creati da Elle Viaggi per le sue proposte di turismo scolastico. L’operatore ha creato viaggi concepiti per mettere in relazione diverse materie scolastiche e offrire ai ragazzi molteplici chiavi di lettura di uno stesso territorio. Storia, arte, letteratura, scienze naturali, geologia, ambiente e cultura locale si intrecciano così in percorsi che stimolano curiosità, capacità di osservazione e partecipazione attiva.

Un esempio di questo approccio è il progetto “Artemide”, che accompagna gli studenti alla scoperta del Parco Nazionale del Pollino, trasformando il suo patrimonio naturalistico in un laboratorio didattico a cielo aperto.

Accanto ai percorsi naturalistici, la filosofia didattica di Elle Viaggi trova applicazione anche nella scoperta del patrimonio storico e culturale dei borghi. Ne è un esempio Toursikon, il gioco interattivo gratuito dedicato a Tursi, che invita a esplorare il centro storico attraverso enigmi e indovinelli, trasformando la visita in un'esperienza partecipativa. Un'attività pensata anche per le scuole, nella quale sono proprio i ragazzi a mettersi in gioco e a guidare la scoperta dei luoghi.

È proprio questa la visione di Elle Viaggi: rendere il territorio uno strumento di conoscenza, andando oltre la tradizionale visita guidata e costruendo occasioni di apprendimento capaci di coinvolgere gli studenti in prima persona.

Ogni proposta può essere personalizzata in base all'età dei partecipanti, agli argomenti affrontati in classe e agli obiettivi formativi degli insegnanti. Gli itinerari diventano così progetti costruiti insieme alla scuola, nei quali contenuti didattici, scoperta e momenti di socialità si integrano naturalmente.