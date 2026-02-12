Elle Viaggi, scoprire i borghi della Basilicata giocando

Piccoli borghi, itinerari che diventano racconto, gamification e tailor made. Sono questi i pilastri su cui poggia l’attività di Elle Viaggi, tour operator con sede in Basilicata.

L'elemento caratterizzante di Elle Viaggi risiede nella capacità di trasformare ogni viaggio in un’esperienza culturale completa, dove il territorio non è solo una destinazione, ma un racconto da vivere. I tour sono concepiti come veri e propri percorsi narrativi, in cui l’arte, l’architettura, il paesaggio e le tradizioni dialogano tra loro, dando vita a esperienze immersive e coinvolgenti. Emblematiche in questo senso sono le proposte legate alla riscoperta di borghi poco noti, centri storici ricchi di fascino e luoghi d’arte lontani dal turismo di massa, valorizzati attraverso visite guidate, attività esperienziali e format innovativi.

Tra le proposte più originali di Elle Viaggi spiccano i tour nei borghi lucani, i percorsi tra vigneti, castelli e paesaggi, dove ogni esperienza è studiata per offrire uno sguardo sull’Italia meno conosciuta, con la capacità di combinare anche arte, storia e gioco, come dimostra “Visita guidata di Tursi giocando a Toursikon”, un’esperienza immersiva che trasforma la visita culturale in una vera e propria avventura narrativa. Emblematici dei percorsi più suggestivi sono anche il tour Borghi e Natura, un viaggio di tre giorni tra i Calanchi, il Parco del Pollino e il borgo storico della Rabatana, alla scoperta di paesaggi unici e tradizioni locali; il tour tra Vigneti e Castelli, un’immersione tra storia, architettura e sapori del Vulture con degustazioni di vini locali e visite a castelli antichi; e il Wine Tour Basilicata, un itinerario enogastronomico con passeggiate in vigna, visite in cantina e approfondimenti dedicati alla cultura e all’identità del territorio.

Elle Viaggi adotta un approccio sartoriale alla creazione dei viaggi, curando ogni dettaglio e accompagnando il viaggiatore in tutte le fasi dell’esperienza.