Enjoy Destinations inserisce in programmazione il Medio Oriente

Enjoy Destinations, il tour operator parte di KKM Group che si occupa di viaggi per una clientela medio-alto spendente e per i viaggi di nozze, per il 2026 annuncia l’ingresso del Medio Oriente nella propria programmazione. Oman, Giordania, Arabia Saudita, Egitto, Qatar ed Emirati Arabi andranno ad arricchire l’offerta per chi cerca esperienze di viaggio raffinate e non convenzionali.

Accanto alle novità di prodotto, Enjoy rafforza anche la dimensione relazionale con le adv attraverso Enjoy Travel Network, la piattaforma che consente alle agenzie di accedere alla programmazione di oltre 50 tour operator selezionati, prenotare in pochi click con quote nette trasparenti con un sistema di booking centralizzato, commissioni competitive e strumenti digitali evoluti.

“Ogni itinerario nasce da un dialogo costante con le agenzie, perché crediamo che solo lavorando insieme sia possibile superare le aspettative dei clienti – ha dichiarato Claudio Rizzi, direttore dello sviluppo di Enjoy Destinations –. È questa la nostra forza, ed è su questo che vogliamo continuare a investire”.