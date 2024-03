Enogastronomia tailor made, la Toscana di Belle Vite

Si chiama Belle Vite la nuova Dmo specializzata in viaggi enogastronomici personalizzati in Toscana. Ogni itinerario, pensato per un target altospendente, propone luoghi ed esperienze oltre le mete battute dai turisti e apre le porte di location esclusive e attività food & wine immersive.

Un tuffo nell’autenticità di questa regione per conoscere paesaggi, tradizioni e sapori, così da spingere sempre più l’immagine di questo territorio nel panorama internazionale.

Alla guida di Belle Vite vi è Silvia Ghirelli, professionista del settore hospitality, travel ed enogastronomico. “Siamo contenti di essere riconosciuti come il punto di riferimento per i viaggiatori che si godono lo stile di vita toscano”, commenta Ghirelli su traveldailynews.com. “Durante il viaggio, infatti, i visitatori si imbatteranno in vigneti iconici e potranno al contempo sollecitare il palato con eccezionali degustazioni di vini di alta qualità”.