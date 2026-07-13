I matematici direbbero: ‘Come Volevasi Dimostrare’. Le premesse lasciavano intuire un’estate all’insegna del last minute e, a stagione ormai avviata, lo scenario sembra confermarlo. Agenzie di viaggi e tour operator concordano nel rilevare la ripresa delle prenotazioni a partire dalla seconda metà di giugno.

Complici le ondate di caldo e i tentativi, più o meno efficaci, di allentare le tensioni internazionali, la voglia di vacanza latente si sta concretizzando. Gli italiani stanno tornando a prenotare le ferie estive, seppure con grande prudenza, portando agenzie e t.o. a ridurre progressivamente il divario rispetto al 2025.

“Nelle ultime tre settimane la crescita è stata importante rispetto al 2025”, ha riferito a TTG il direttore commerciale del Quality Group, Marco Peci.

Anche Veratour ha confermato l’inversione di tendenza. Dalla metà di giugno il tour operator ha registrato una progressiva accelerazione delle conferme giornaliere, con volumi superiori del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un segnale che testimonia il graduale superamento delle incertezze iniziali da parte dei consumatori. “Quando si aprono scenari complessi come quelli che abbiamo osservato negli ultimi mesi, la prima reazione del mercato è sempre emotiva: i clienti non rinunciano necessariamente alla vacanza, ma rimandano la scelta”, ha spiegato il co-ceo di Veratour, Stefano Pompili.

Cosa dicono le associazioni

Le indicazioni degli operatori trovano conferma anche nei primi monitoraggi delle associazioni del turismo organizzato. L’Osservatorio Astoi Confindustria Viaggi e una recente survey realizzata da Aiav tra le agenzie affiliate evidenziano “primi segnali di recupero da giugno”, con una domanda che si concentra soprattutto sull’Italia e sulle destinazioni del Mediterraneo, considerate una scelta più rassicurante.

Il recupero della domanda conferma come, nonostante il contesto internazionale, gli italiani continuino a considerare il viaggio una priorità. A cambiare, però, sono le modalità di acquisto. “Il consumatore”, secondo il presidente di Astoi Confindutria Viaggi, Pier Ezhaya, “è più prudente e selettivo: attende più a lungo, cerca informazioni chiare, valuta con attenzione le destinazioni e chiede flessibilità, affidabilità e tutele concrete”.

La crescente richiesta di soluzioni sicure e affidabili emerge anche dalla survey di Aiav, che evidenzia il ruolo sempre più centrale delle coperture assicurative, che negli ultimi mesi hanno sviluppato polizze sempre più complete e in linea con gli attuali fattori di rischio. Strumenti che hanno consentito agli agenti di offrire maggiori garanzie di sicurezza e affidabilità anche ai clienti più esitanti.

Cresce il valore del turismo organizzato

Un’attenzione che ha rafforzato il valore percepito dell’intermediazione. Per il presidente di Aiav, Fulvio Avataneo, “la crisi del Golfo ha contribuito a riportare al centro il valore percepito delle agenzie di viaggi: molti viaggiatori partiti in autonomia si sono trovati bloccati, esposti a disagi importanti e senza un interlocutore in grado di assisterli tempestivamente”.

Un’apertura, quella dei consumatori verso il turismo organizzato, destinata a influenzare anche le prossime stagioni e che potrebbe rappresentare un’opportunità per il comparto, chiamato a valorizzare sempre più il proprio ruolo consulenziale e di assistenza, come rimarcato dal presidente Pier Ezhaya: “In questo scenario il valore del turismo organizzato emerge con particolare chiarezza: chi acquista un pacchetto turistico può contare su un unico referente, in grado di assistere il cliente prima, durante e dopo il viaggio, individuare soluzioni alternative e, nei casi previsti, attivare riprotezioni o procedere al rimborso”, ha puntualizzato. “Il nostro compito è continuare a offrire prodotti affidabili, informazioni corrette e tutte le tutele necessarie affinché il viaggio resti un’esperienza accessibile, sicura e di valore”.