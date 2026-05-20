ETI sbarca in Italia: primo ufficio a Napoli

ETI-Express Travel International sbarca in Italia. L’operatore turistico specializzato in Egitto annuncia l’apertura del suo primo ufficio nella Penisola, a Napoli, e la nomina di Claudio Guzovich come direttore commerciale Italia.

Le due novità segnano l’inizio di una nuova fase di sviluppo sul mercato italiano. “Il mercato italiano rappresenta una grande opportunità per ETI. Lavoreremo per offrire al trade un prodotto sempre più competitivo, supportato da una struttura solida, affidabile e in grado di garantire qualità e continuità operativa”, afferma Claudio Guzovich.

L’obiettivo dell’operatore è rafforzare in modo strutturato la presenza e il brand sulla Penisola, consolidando il rapporto con le agenzie di viaggi e garantendo un presidio commerciale più vicino, dinamico e costante.

La realtà di ETI

Attivo dal 1998, ETI è specializzato nel Mar Rosso e opera con società proprie in 12 Paesi europei, trasportando oltre 600.000 passeggeri all’anno.

Il gruppo si distingue per una struttura integrata composta da tre principali comparti: ETI Viaggi, tour operator specializzato nella programmazione verso Egitto e Mar Rosso; Red Sea Hotels, catena alberghiera proprietaria di 17 strutture nel Mar Rosso; e CET Cairo Express, Dmc fondata nel 1982, specializzata in viaggi ed escursioni in tutto l’Egitto con oltre 40 anni di esperienza, offre servizi di incoming e gestione operativa locale, con un approccio completamente tailor made.