Una programmazione mai così ampia per L’Europa. Royal Caribbean scommette sul Vecchio Continente con nuovi itinerari per la stagione 2028-2029, alla scoperta del Mediterraneo, dell’Europa settentrionale e delle Canarie a bordo di sette navi.

Per la prima volta i viaggiatori potranno esplorare il continente in qualsiasi periodo dell’anno a bordo della Rhapsody of the Seas, dai pernottamenti in Egitto alle fughe invernali alle Canarie. Durante tutta la stagione sarà inoltre possibile scoprire destinazioni in Grecia, Turchia, Portogallo, Spagna e Nord Europa - compreso il ritorno di Royal Caribbean a Copenaghen e Stoccolma -, con crociere da 7 a 12 notti che offrono esperienze a bordo per tutte le età.

I viaggiatori che sceglieranno i viaggi tra le isole greche potranno anche vivere ‘Ultimate Santorini Day’, un’escursione di un’intera giornata che include l’accesso al Royal Beach Club Santorini, il beach club europeo di Royal Caribbean.

Gli itinerari

A dare il via alla stagione europea di Royal Caribbean sarà la Rhapsody, che effettuerà crociere da 7 a 12 notti con partenza da Atene (Pireo), Barcellona e Lisbona. Da maggio a ottobre 2028 i viaggiatori potranno esplorare la storia e la cultura della Turchia e dell’Egitto con vacanze di 7 notti che prevedono pernottamenti ad Alessandria d’Egitto e a Istanbul. A partire da novembre 2028, poi, la Rhapsody offrirà itinerari da 9 a 12 notti alla scoperta di mete come Canarie, Portogallo, Marocco, Cipro, Malta e Grecia. La stagione segna anche il ritorno di Royal Caribbean a Heraklion e a Cagliari, dopo oltre un decennio.

Sempre da maggio a ottobre 2028 Explorer of the Seas partirà da Ravenna (Venezia) per offrire vacanze di 7 notti nel Mediterraneo, alle isole greche e in Croazia; ogni soggiorno includerà un periodo di permanenza prolungato a Santorini. Alcuni itinerari prevedono anche visite a Kotor, in Montenegro, dove i viaggiatori potranno godersi un’escursione e un picnic nel Parco Nazionale di Lovcen o passeggiare nel centro storico di Kotor. A bordo, le esperienze esclusive di Royal Caribbean includeranno il simulatore di surf FlowRider, gli scivoli acquatici The Perfect Storm e il Solarium riservato agli adulti.

La Freedom of the Seas salperà, invece, da Southampton, Inghilterra per vacanze da 3 a 9 notti attraverso l’Europa settentrionale e meridionale da maggio a ottobre del 2028. Tra i fiordi norvegesi, i panorami urbani di Copenaghen, Bruges (Zeebrugge), le coste di Bilbao, Parigi (Le Havre) e Lisbona, i viaggiatori potranno scoprire un’ampia varietà di esperienze.

Facendo ritorno a Copenaghen, a Stoccolma e nel Mar Baltico, la Jewel of the Seas salperà da maggio ad agosto 2028 per itinerari da 7 a 11 notti alla scoperta di destinazioni come Helsinki, la svedese Visby, Danzica (Gdynia) e la lituana Klaipėda.

Tornando al Mediterraneo, sempre da maggio a ottobre la Liberty of the Seas partirà da Barcellona, Atene (Pireo) e Roma (Civitavecchia) per crociere di 7 e 8 notti alla volta delle isole greche, a cui si sommeranno le avventure nel Mediterraneo con tappe in Provenza (Marsiglia), in Sicilia (Palermo) e a Cagliari.

A Civitavecchia tornerà anche la Odyssey of the Seas, anch’essa con crociere di 7 notti tra le isole greche, con visite a destinazioni come Efeso, in Turchia, e Mykonos, in Grecia.

Infine la Mariner of the Seas salperà da Barcellona, Lisbona, Atene (Pireo) e Ravenna (Venezia) offrendo itinerari di 7 notti alla scoperta di alcune delle sue destinazioni più apprezzate, tra cui Palma di Maiorca, Porto e Dubrovnik. Le prenotazioni per la stagione europea 2028-29 sono disponibili sul sito web di Royal Caribbean.