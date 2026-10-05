Royal Caribbean, Alaska 2028 in vendita con quattro navi e Cruisetour

Royal Caribbean apre le prenotazioni per l’Alaska 2028 con quattro navi e crociere di sette notti da aprile a settembre. Partenze da Seattle, Seward e Vancouver. Anthem of the Seas navigherà da Seward e Vancouver da maggio a settembre, con tappe al ghiacciaio Hubbard e a Ketchikan. Il viaggio si arricchisce con i Cruisetour, soggiorni a terra da due a sei notti prima o dopo la crociera, anche al Denali National Park.

Nello stesso periodo, Ovation of the Seas, rinnovata, partirà da Seattle verso Sitka, Skagway, Juneau e il ghiacciaio Dawes. Serenade of the Seas salperà da Vancouver, includendo Icy Strait Point e Prince Rupert. Voyager of the Seas opererà da Seattle da aprile a settembre, con scali in Alaska e a Victoria, in Canada. A Seward, il nuovo terminal con Alaska Railroad agevolerà l’imbarco e collegamenti ferroviari, offrendo spazi per attività della comunità locale. Un’offerta che abbina crociera ed esplorazione dell’entroterra.