Evaneos, l’Uzbekistan dedicato alle coppie

L’Uzbekistan come proposta per i viaggi di coppia. È una delle novità lanciate da Evaneos, che continua il suo lavoro puntando sulla collaborazione delle agenzie locali. “Con un viaggio Evaneos, circa l’85% di quanto spendiamo resta sul territorio, contro il 55% di media degli altri tour operator” spiega Viola Migliori, country manager di Evaneos per l'Italia e la Spagna.

Il prodotto Uzbekistan viene proposto su 4 tappe per una settimana di viaggio, con Tashkent (la capitale) , Khiva, Bukhara e Samarcanda, oppure, sulla durata di 14 giorni, si può provare la notte in jurta nel deserto o la visita al grande lago Aral. “Possiamo organizzare cene in case private per conoscere la popolazione, oppure creare momenti di intimità, sorprese. Come la coppia preferisce” spiegano gli agenti Evaneos per l'Uzbekistan.

Il Paese per Evaneos è adatto anche a persone con disabilità con assistenza sul posto, ed è consigliato da metà marzo a metà ottobre.