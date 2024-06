Il cicloturismo secondo Evaneos, le proposte più originali

Sono sei le insolite proposte che Evaneos dedica agli amanti del cicloturismo; un settore che, nel nostro Paese, nel 2023 ha superato i 5,5 miliardi di euro, a più 35% rispetto all’anno precedente.

Incominciando dai viaggi a lungo raggio, Evaneos propone due itinerari a Bali, il primo che fa tappa a Ubud e il secondo che si snoda nella campagna, in un percorso di due ore tra risaie, templi, villaggi e panorami rurali.

In Vietnam, invece, la proposta di Evaneos permette di apprezzare come un vero local alcune delle destinazioni più affascinanti, come Can Tho. Insieme a una guida locale sarà possibile girare mercati, strade e quartieri della cittadina in sella, così come esplorare il villaggio di Ben Tre, sul Mekong.

Safari su due ruote

Passando, invece, all’Africa, una delle proposte più originali di Evaneos trasforma un’esperienza outdoor classica come il safari in un’occasione di soft adventure. Nel Nord della Tanzania, ad esempio, è possibile sperimentare il safari su due ruote nel parco nazionale di Arusha. Un’esperienza che mette in diretto contatto viaggiatori e ambiente circostante consentendo, al tempo stesso, di preservare gli aspetti ambientali e immergersi nell’habitat naturale dei Big 5 in silenzio.