Eventi nel Mondo, la novità di Travel World Escape

Eventi nel Mondo è l’ultima iniziativa presentata da Travel World Escape: un’opportunità unica per esplorare nuove destinazioni attraverso eventi culturali e tradizioni locali. La sostenibilità va oltre l’aspetto ambientale e qui entrano in gioco la dimensione sociale e culturale.

L’operatore ha messo a punto itinerari studiati degli itinerari che offrono l’opportunità di vivere a pieno le ricorrenze locali, nel posto giusto al momento giusto.

Online i primi tre itinerari di questa serie. - Laos: Vivere il Capodanno buddhista consente di assistere al Pi Mai Lao, immergendosi in una tradizione millenaria caratterizzata da rituali spirituali e celebrazioni che onorano la rinascita e la purificazione.

In India invece si parteciperà al Diwali, il Festival delle Luci, per scoprire l’anima luminosa del Paese. I visitatori saranno accolti in un’esplosione di colori, luci, preghiere e festeggiamenti che coinvolgono intere comunità, offrendo uno spaccato profondo delle radici culturali dell’India.

Infine, Armenia: un viaggio che permette di scoprire l’essenza del Paese con le sue antiche tradizioni durante i Wine Days.

Questo evento permette ai visitatori di degustare vini locali, scoprire la gastronomia armena e una cultura che celebra il vino come simbolo di ospitalità e amicizia.

Le proposte di viaggio sono a date fisse, con un minimo di 4 partecipanti, e sono ideali anche per chi desidera creare il proprio piccolo gruppo privato.