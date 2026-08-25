Explora Journeys ha deciso di cancellare le crociere in Medio Oriente programmate per l’inverno 2027/2028. La revisione è stata comunicata ai clienti già prenotati attraverso un avviso della compagnia, come riferisce Cruise Industry News.

Secondo la testata specializzata, Explora I avrebbe dovuto proporre itinerari nel Golfo Persico e nei Paesi limitrofi da novembre 2027 a febbraio 2028. Anche Explora V, attesa al debutto alla fine del 2027, era destinata alla regione, con una stagione nel Mar Rosso prevista da fine gennaio a metà marzo 2028.

Dopo il cambio di programma Explora I sarà riposizionata in Sud America, mentre Explora V opererà nel Mediterraneo. Nell’avviso riportato dalla fonte, il brand luxury del Gruppo Msc motiva la scelta con una revisione dei piani operativi, confermando comunque l’interesse futuro per il Golfo Persico e il Mar Rosso. I clienti coinvolti riceveranno automaticamente il rimborso integrale della crociera e un credito di 250 euro a persona, valido fino a due ospiti, per una nuova prenotazione. Gli itinerari sostitutivi saranno annunciati e messi in vendita dal 9 settembre 2026.