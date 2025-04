Explora Journeys lancia la ‘Mediterranean Journeys Collection’ con il viaggio inaugurale della stagione salpato all’inizio di aprile.

La partenza di Explora II da Barcellona è stata festeggiata insieme all’inaugurazione del Msc Barcelona Cruise Terminal.

Fino a novembre 2025, gli ospiti possono navigare nel Mediterraneo occidentale e orientale, facendo tappa in Italia, Grecia, Turchia, Francia e non solo. Tutti i viaggi combinano destinazioni iconiche con gemme nascoste e porti meno esplorati come Skiathos , Portofino, St. Tropez e Mahón.

Gli ospiti che si imbarcheranno o sbarcheranno da Exlora II a Barcellona potranno godere di un’esperienza unica presso il nuovo Msc Barcelona Cruise Terminal, inaugurato il 3 aprile 2025. Progettato dallo studio Ricardo Bofill Taller de Arquitectura, il terminal si integra con l’eleganza dell’esperienza di Explora Journeys.